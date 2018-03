Reality do SBT busca talentos esquecidos

Os Experientes, série da produtora O2 Filmes para a Globo, ainda não tem previsão de estreia, mas já está em fase de finalização e terá seus quatro episódios entregues para a emissora até o fim do mês. A direção-geral é de Fernando e Quico Meirelles.

Com a chancela de um Emmy,Lado a Lado chegou a Portugal pelo canal Globo (do pacote básico pago) no dia 2 e já foi o 5.º programa mais visto na esfera de TV paga no país.

Outro título de novela da Globo que vai bem em Portugal é Amor à Vida, pelo canal aberto SIC, que alcançou o posto de 6.º programa mais visto da TV aberta em Portugal.

A Sky na Inglaterra está lançando um canal de You Tube, Sky First Episodes, para testar novos programas, com prévias de episódios inteiros.

David O Russel, diretor de Trapaça, finalista ao Oscar que acaba de entrar em cartaz aqui, desenvolve sua primeira série para a TV, ainda sem título, a convite da ABC. Será um drama em 13 episódios, com produção da CBS TV Studios, tendo um country club como cenário.

A direção da Band reúne representantes do mercado publicitário, da imprensa e o seu elenco, amanhã, em almoço em São Paulo, para anunciar o que vem aí em ano de Copa e eleições.

Enquanto isso, a direção do Pânico rearranja as peças de seu tabuleiro para definir como o programa reterá os merchandisings, sem a presença de Sabrina Sato.

Roteirista de Sessão de Terapia - produção da Moonshot para o GNT -, Jaqueline Vargas assina TPM Meu Amor, filme em pré-produção, com Paloma Bernardi.

Aliás, a 3ª temporada de Sessão de Terapia já tem gravações em adiantado estágio, mas só vai ao ar em agosto.

Interrogatório. Diretor-geral da eletrizante A Teia, série das noites de terça-feira na Globo, Rogério Gomes, o Papinha (ao fundo) comanda o duelo entre os atores Mário Bortolotto e João Miguel, em cena do terceiro episódio da produção. Vai ao ar amanhã.