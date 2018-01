Reality do A&E mostra a intimidade dos irmãos Jackson

No episódio de hoje, o segundo de uma série de seis inéditos, são mostrados os acontecimentos em torno do lançamento do filme que mostrava os bastidores dos ensaios de Michael para a turnê em Londres que não se concretizou. Também há o registro do isolamento do grupo para ensaiar - eles lançariam um álbum pouco depois, "I Want You Back! Unreleased Masters", para celebrar os 40 anos da banda - e de discussões em família, que afloram por mágoas de Jermaine.

Claro que a gravação foi usada como instrumento de divulgação do CD, mesmo porque a ideia de um documentário surgiu antes da morte do rei do pop. Há, portanto, imagens captadas antes de junho. Mas o foco da produção ficou no circo da mídia em torno da família, e seus compromissos profissionais, enquanto o enterro e as homenagens eram divulgados.

Expostos desde muito cedo à curiosidade popular, mas ofuscados pelo sucesso de Michael, Marlon e companhia tiveram pouco de sua intimidade exposta até então. As reportagens sobre eles versavam mais sobre o tratamento severo do pai do que sobre sua produção musical. A ligação dos quatro com o irmão popstar fica evidente nas cenas gravadas logo depois da morte do caçula. Entre as passagens mais marcantes do programa estão a composição de uma canção em homenagem a Michael e o concerto do quarteto em Wembley Arena. As informações são do Jornal da Tarde.