Reality de peso será aperitivo para Fátima

Irrational Heart, ou Insensato Coração, Looks and Essence (Fina Estampa), The Enchanted Tale (Cordel Encantado), The Invisible Woman (A Mulher Invisível) e a série Extrem Planet (Planeta Extremo) estão na linha de frente do catálogo que os executivos da Globo oferecerão ao mercado de TV do Leste Europeu na Napte Budapest.

A Napte Budapest começa no dia 26 e vale como primeiro contato com uma série de canais e distribuidores de uma região em franca expansão e que não costumam comparecer às feiras mais importantes do circuito ocidental, entre EUA, Canadá e França.

Por falar em mercado externo, Dancin'Days, fruto da nova coprodução entre Globo e SIC em Portugal, puxou a liderança do canal luso durante o prime time (horário nobre) de ponta a ponta, entre 18h e 0 h, na última segunda-feira.

A comédia Up All Night estreia dia 11 no Universal Channel, às 22h. Estrelada por Christina Applegate (Samantha Who?), Will Arnett (30 Rock) e Maya Rudolph (Saturday Night Live), a sitcom aborda as mudanças na vida de um casal com a chegada do primeiro filho.

Palmirinha também volta à televisão no dia 11, data acertada pelo canal Bem Simples, do grupo Fox, para a estreia da ex-culinarista da TV Gazeta na TV paga.

Executivos da Band ficarão de olho no Saturday Night Live deste domingo, pela RedeTV!, quando Rafinha Bastos, "saído" da rede dos Saad, receberá Lobão, outro que deixou a emissora recentemente, insatisfeito.

A Globo cita a Warner nos créditos finais de Gabriela. Questionada pela coluna, a rede explica: a produção é "pautada em ajustes firmados com os herdeiros de Jorge Amado, bem como com a Warner, parceira da TV Globo detentora de alguns direitos do saudoso autor."

Enquanto Maisinha se submete ao escovão que lhe subtrai todos aqueles cachinhos, Eliana conversa com a pequena e o elenco de Carrossel, sucesso de audiência no SBT. A visita da loira aos bastidores da novela vai ao ar no programa dela, domingo.

"Quero cantar Ex-my Love no Globo de Ouro. Tem que voltar o Globo de Ouro. Adoro os figurinos, as músicas" Gaby Amarantos ao Reviva: 2ª, 21h15, no Viva