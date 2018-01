Realities ganham edições consecutivas no SBT e Record

Por causa de sua boa audiência, "Solitários 2" deve começar a ser gravado em março e tem estreia prevista para abril. Formato comprado da Fox, o reality elevou a audiência do SBT no horário de 5 pontos (média da novela "Vende-se um Véu de Noiva") para 8 pontos. Detalhe: com um custo muito menor de produção.

Na Record, o destino de "A Fazenda" não será muito diferente. Sem se importar com a baixa audiência e pouca repercussão de "A Fazenda 2", a rede já se prepara para pôr a terceira edição do formato no ar em maio. E mais: uma quarta edição já está sendo pensada para o segundo semestre.

Celebridades de plantão já estão pré-selecionadas, uma vez que a próxima edição de "A Fazenda" contará também com a vontade o público na seleção do precioso elenco. A emissora deve abrir na internet uma votação - com opções - para escolher os participantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.