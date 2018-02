Realeza do pop celebra Jubileu de Elizabeth 2ª; Ouça o show ao vivo

Cerca de 12 mil pessoas assistem a Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John e outros artistas no concerto celebrando o Jubileu de Diamante - os 60 anos de reinado da rainha Elizabeth 2ª, que acontece nos jardins em frente ao Palácio de Buckingham.

Entre os que participarão do show estão ainda Robbie Williams, Ed Sheeran, JLS, Kylie Minogue, Tom Jones, Jessie J, Shirley Bassey, Annie Lennox e o grupo Madness, que tocará no telhado do palácio.

A plateia será formada por pessoas que conseguiram ingressos por meio de um sorteio público e por participantes de instituições de caridade ligadas à realeza.

A rainha estará presente e estará acompanhada do príncipe Charles, seu filho, e dos netos, os príncipes Harry e William e da mulher deste último, a Duquesa de Cambridge, Kate Midddleton.

O princípe Philip, esposo da monarca, não irá comparecer ao show, porque foi internado para tratar uma infecção urinária.

Chamas e fogos

Ao final da apresentação, Elizabeth 2ª irá acender a última das 4.500 chamas que serão acesas em diferentes países que integram a Comunidade Britânica. A noite terminará com uma queima de fogos.

O show é um dos eventos que integram os quatro dias de celebrações do Jubileu de Diamante. No sábado, como parte dos festejos, a rainha participou de um cortejo com cerca de mil barcos, no rio Tâmisa.

Durante o concerto deste domingo será apresentada uma música feita especialmente para o Jubileu de Diamante, uma parceria entre Andrew Lloyd Weber, autor do musical "O Fantasma da Ópera", e Gary Barlow, ex-integrante do grupo Take That.

Acredita-se que a rainha, de 86 anos, não ficará até o final da apresentação. Da última vez que ela participou de um concerto celebrando seu reinado, em 2002, ela apareceu no show com um tampa-ouvidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.