Reações a nova série de Jean Willys fazem bem ao Canal Brasil

Cinema em Outras Cores estreia dia 13, às 23h30. "Tem gente que escreve coisas impublicáveis e é aí que a gente vê como está distante da tolerância e do preconceito, acho que temos toda a capacidade em lidar com a diversidade", diz Mendonça.

Jean vai explorar a produção cinematográfica "da galera LGBT", como informa em sua página no Facebook. "Um espaço para as novas representações audiovisuais da diversidade sexual e das liberdades individuais? (...) Os reacionários, caretas e homofóbicos não admitem que exista; por isso foram fazer mimimi lá na página do Canal Brasil (...) O chorume foi grande, mas não maior que a quantidade de pessoas que curtiram, compartilharam e gostaram (...).

Girafa em teste. Exibido como edição especial no Discovery Kids, ontem, Zoo da Zu leva as câmeras ao zoológico e teve apenas uma edição produzida pela Boutique Filmes. O canal vai avaliar os efeitos do programa para, aí sim, resolver se faz do título uma nova série para 2015.

Maior vítima dos horários dos jogos da Copa do Mundo, Geração Brasil fechou seu enredo com 19,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, patamar ainda mais baixo que sua antecessora, Além do Horizonte, que teve 19,8 pontos no saldo do início ao fim e era, até então, dona do recorde negativo no horário.

Cheias de Charme, novela dos mesmos autores de Geração Brasil (Filipe Miguez e Izabel de Oliveira) foi a última da faixa das 19h da Globo a render 30 pontos. Depois dela, Guerra dos Sexos fez 22,8 pontos e Sangue Bom, 24,6.

A Band trabalha com mais de um nome para substituir Marcelo Tas no CQC, informação antecipada por esta coluna no sábado. Dan Stulbach, segundo José Armando Vanucci, da Rádio Jovem Pan, é o mais cotado para o páreo.

Marcelo Tas, aliás, já havia manifestado à direção da Band que este deveria ser seu último ano no CQC.

Produzida no Brasil, a série Psi, de Contardo Calligaris para a HBO, foi contemplada como a melhor ficção pela 22.ª premiação da Associação Argentina de TV a Cabo (ATVC).