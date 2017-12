RBD conquista a Romênia e revela admiração pelo Drácula

Após levar uma multidão de jovens a um estado de histeria coletiva, na Romênia, o grupo mexicano RBD confessou sua atração pelo mito do Conde Drácula, e seu desejo de rodar um videoclipe no castelo do lendário vampiro. Anahí, Alfonso, Christopher, Dulce María, Maite e Christian sentiram o carinho dos fãs desde o momento em que desceram do avião, no último domingo, 10, no Aeroporto Internacional Henri Coanda, em Bucareste, onde eram esperados por centenas de adolescentes. Durante todos os dias em que ficaram hospedados no país, os integrantes do grupo foram assediados por membros de seu imenso fã-clube, que rodearam o hotel Marriott, no qual a banda estava hospedada, em busca de autógrafos. Show O primeiro show do RBD na Romênia, na terça-feira, foi um grande sucesso, segundo informou o jornal Evenimentul Zilei. "Poucos artistas internacionais foram recebidos com tanto carinho em um estádio de Bucareste", indica a publicação. Segundo o jornal, cerca de 10 mil adolescentes compareceram ao estádio Cotroceni para conferir o show do grupo. Até mesmo crianças de 4 e 5 anos podiam ser vistas no local, acompanhadas por seus pais, carregando bandeirinhas e cartazes com mensagens de boas-vindas. Declarações "Acho que todos já entenderam a idéia do RBD: ser você mesmo, sem tentar imitar ninguém", declarou à imprensa o cantor Alfonso. Já Dulce María assinalou que a banda irá filmar o videoclipe de sua nova música de trabalho, "Bésame sin miedo", no castelo de Bran, considerado o "berço" do Conde Drácula. "Não conhecia este castelo, mas sabia das lendas sobre Drácula desde a infância. Gostamos muito da Romênia, e queremos divulgá-la no mundo todo", disse Dulce María.