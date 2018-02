Ray Charles ganha memorial

Em comemoração aos 80 anos do astro Ray Charles, foi inaugurada na quinta-feira uma biblioteca interativa na Califórnia. Localizado no edifício de estúdios e oficinas que Charles construiu em Los Angeles no início dos anos 1960, o memorial tem exibições interativas sobre a trajetória do músico com telões táteis para se explorar suas gravações mais memoráveis. O piano, o saxofone, as roupas, os prêmios Grammy e os óculos compõem a exposição. Os visitantes poderão ainda criar ritmos e cantar no karaokê. Em outubro, os fãs também terão acesso a gravações inéditas. Informações pelo site www.theraycharlesfoundation.org. / AP