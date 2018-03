Ravache e Tony Ramos disputam twist na TV

"Relembrei meu tempo de moleque", diz o ator, de 64 anos. "Voltei para a década de 1960, quando usava rabo-de-cavalo e frequentava bailinhos. Eu tinha 15 anos", contou Irene ao Grupo Estado, ao deixar o estúdio, que foi transformado em uma casa noturna com direito a figurantes vestidos com roupas da época. "É um clube onde tocam apenas músicas dos anos 1950 e 1960. Foi a tia Charlô (papel de Fernanda Montenegro na primeira versão da novela) que fundou", explica Tony Ramos.

Na trama, os dois se encontram por acaso e começam a competir para ver quem tem a melhor performance na pista. "Também dançamos rock e chá-chá-chá", detalha o ator. Empolgado, Otávio requebra de olhos fechados, é abandonado pela prima e não percebe que ela foi embora, até que Vânia (Luana Piovani), que o acompanha na boate, avisa que Charlô saiu de fininho.

A cena, porém, não é a primeira de dança dos dois. Na novela, a dupla já fez performances de tango, bolero e valsa. "Desta vez, o coreógrafo mostrou meia hora antes e gravamos. Foi um barato, eu sempre me jogo no chão", confessa Tony. Irene revela que, às vezes, é difícil manter a concentração com o colega nas sequências cômicas. "Outro dia, ri do Tony em cena. Eu não poderia, mas sabia que a câmera não estava em mim. Até cutuquei a Marili Bueno. Também rio quando assisto em casa", diverte-se. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.