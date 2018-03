Raul Cortez é homenageado com leituras no Edifício Sé

O ator Raul Cortez será o homenageado da nova temporada do Caixa Cênica, ciclo de leituras dramáticas da Caixa Cultural. A primeira leitura, Vereda da Salvação, de Jorge Andrade, será realizada nesta terça-feira, 17, às 19 horas, no Edifício Sé (Praça da Sé, 111), com participação do ator Pascoal da Conceição e direção de Silney Siqueira. A entrada é franca. Com curadoria de Ligia Cortez, a série de leituras será composta de peças que foram encenadas pelo ator, que morreu aos 73 anos em julho de 2006. Após a leitura, o público pode bater papo com o elenco. Mais informações pelo tel. 3321-4400 ou pelo e-mail remaisp@caixa.gov.br.