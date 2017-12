Ratinho pode trocar SBT por Band Ratinho pode estar de mudança para a Band. Pelo menos é esse o boato nos corredores da emissora, que já produziu um piloto de uma nova atração, possivelmente encabeçada por Ratinho. A Band contratou para esse programa toda a antiga equipe do apresentador, incluindo ET e Rodolfo. O único que ainda não fechou a ida para a Band foi Ratinho, que tem mais um ano de contrato no SBT, mas está na geladeira há meses. O SBT tinha pensado em dar ao apresentador um telejornal, mas desistiu. E Ratinho não tem nenhum projeto em andamento na rede.