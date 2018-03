Ratinho, fora do ar, só volta para o SBT em 2007 O SBT, depois de demitir toda a equipe do "Programa do Ratinho", adiou a volta de Carlos Massa à emissora. Fora do ar há cerca de um mês, o apresentador está em Curitiba cuidando da campanha de seu filho, que é candidato a deputado federal. Segundo sua assessoria de imprensa, Ratinho está tranqüilo em relação ao seu futuro no SBT porque confia nas mudanças que Silvio Santos planeja para sua atração. Nas reformulações que seu programa sofreu anteriormente, Ratinho teve participação ativa na produção. Desta vez, o apresentador está fora dos bastidores porque Silvio Santos está no comando. A Ratinho caberá animar a platéia do programa idealizado pelo patrão. E isso, segundo a assessoria de Ratinho, lhe dá segurança de que seu programa está em boas mãos. Cortesias à parte, outro fator que deixa Ratinho confortável está sacramentado no contrato mantido com o SBT e que vence em 2008: uma cláusula prevê multa robusta em caso de geladeira, ou seja, de ficar fora do ar. Segundo comunicado do SBT, o novo "Programa do Ratinho", previsto primeiramente para estrear ainda este ano, irá ao ar só em 2007.