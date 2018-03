´Ratatouille´ tem arrecadação morna no lançamento nos EUA

Um rato leva milhões de cinéfilos aos cinemas, mas a estrela peluda de Ratatouille também foi um dos piores lançamentos da história da Pixar Animation, central de desenhos animados da Walt Disney. Segundo estimativas do estúdio divulgadas neste domingo, 1, Ratatouille, filme sobre um rato que quer ser um chef de cozinha francês, vendeu US$ 47,2 milhões em ingressos nos três primeiros dias que ficou em cartaz. A animação liderou pa bilheteria, desbancando o novo filme de Bruce Willis, Duro de Matar 4 (Live Free or Die Hard), com US$ 33,2 milhões. Foi a pior arrecadação em um lançamento de um filme produzido pela Pixar desde o segundo esforço do estúdio, Vida de Inseto (A Bug´s Life), que arrecadou US$ 33,3 milhões em seu lançamento, em 1998, e US$ 163 milhões no total. Em comparação, o primeiro lançamento da Pixar no ano passado, Carros (Cars), arrecadou US$ 60,1 milhões - dado considerado até certo ponto decepcionant - e terminou com US$ 244 milhões. Se Ratatouille seguir o mesmo padrão de Carros, vai ter uma arrecadação total bruta de cerca de US$ 89 milhões, tornando-se o terceiro lançamento consecutivo da Pixar a ter um desempenho inferior ao seu antecessor. A Disney, porém, estava confiante de que Ratatouille ultrapassaria com facilidade os US$ 200 milhões. As previsões dos analistas financeiros sobre o fim de semana de lançamento de Ratatouille variavam de US$ 50 milhões a US$ 65 milhões. Mas o setor do cinema tinha um alvo mais realista, na fraixa de um pouco mais de US$ 40 milhões, segundo Chuck Viane, presidente da Disney para distribuição interna. Concorrência acirrada Viane disse que a concorrência foi sem precedentes e que Ratatouille foi prensado entre Duro de Matar 4, que foi lançado dois dias antes, na quarta-feira, e pelo lançamento do esperado Transformers, na segunda-feira à noite. Ainda assim, com uma ajudazinha do feriado de 4 de julho nos EUA, ele previu que Ratatouille terá "tanto sucesso, se não mais sucesso, que a maioria" dos filmes da Pixar. O lançamento de maior sucesso dos sete filmes de animação anteriores da Pixar foi Procurando Nemo, de 2003, com vendas de US$ 340 milhões. Foram arrecadados US$ 70,3 milhões no lançamento. Um ano depois, Os Incríveis deu a partida com US$ 70,5 milhões, mas perdeu o gás e arrecadou US$ milhões. Tanto Ratatouille como Os Incríveis foram dirigidos por Brad Bird. Esse seu trabalho mais recente gira em torno de um rato parisiense chamado Remy, que sonha em ser um chef famoso. ´Duro de Matar´ Como sempre acontece com os lançamentos da Pixar, os críticos amontoaram superlativos sobre o filme. Mas não é nenhum segredo que a Disney enfrentou um desafio de marketing com ele: um rato na cozinha desperta preocupações com higiene em algumas pessoas. A Disney ainda está tentando provar para os investidores que a aquisição da Pixar, no ano passado, valeu os US$ 7,4 bilhões pagos. Ratatouille é o primeiro filme da Pixar lançado e que ainda estava em produção quando o acordo Disney-Pixar foi selado. Duro de Matar 4 arrecadou US$ 48,2 milhões nos primeiros cinco dias de lançamento. O quarto episódio dessa série de ação da 20th Century Fox, como se previa, tinha como meta a platéia masculina adulta, segundo disse o estúdio, que pertence à News Corp. O filme registrou um aumento de 20% entre sexta-feira e sábado, o que indica um forte boca-a-boca. Ratatouille, em comparação, teve um aumento de 3%. O campeão da semana passada, A Volta do Todo Poderoso (Evan Almighty), a primeira grande decepção de bilheteria do verão (no hemisfério norte), cai para o terceiro lugar, com US$ 15,1 milhões e um total de US$ 60,6 milhões em duas semanas.