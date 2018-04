Rapper Waka Flocka Flame vai passar mais uma noite na prisão

No mês passado, a polícia acusou o artista, cujo nome real é Jaquin Malphurs, após ter invadido sua casa no subúrbio de Atlanta, afirmou o porta-voz da polícia do Condado Henry, Jason Bolton.

Malphurs, que já estava em liberdade condicional por posse de uma espingarda de cano serrado num incidente anterior, não estava presente durante a invasão feita em dezembro e se entregou na segunda-feira.

O tribunal fez uma audiência na quarta-feira por acusações relacionadas à invasão policial, mas Malphurs permanecerá preso aguardando uma audiência separada na quinta-feira sobre a acusação adicional de violar sua condicional por posse de arma, informou o departamento policial.

O atual álbum do artista, Flockaveli, está na 11a posição das paradas de rap da Billboard Magazine.

(Reportagem de David Beasley)