Rapper T.I. volta a prisão federal após viajar em ônibus luxuoso

Uma viagem em um ônibus de luxo de Arkansas a um centro de recuperação em Atlanta levou o rapper T.I. de volta à cadeia dois dias depois de sua libertação de uma prisão federal.

O artista de Atlanta, cujo nome de batismo é Clifford Harris, deveria passar o último mês de sua pena em uma instalação residencial de transição, disseram autoridades carcerárias no começo da semana.

No entanto, o porta-voz do sistema carcerário Chris Burke confirmou nesta sexta-feira que T.I. voltou para a prisão federal em Atlanta, mas ele não sabia direito o porquê.

A data de libertação do rapper é 29 de setembro, afirmou Burke.

De acordo com Steve Sadow, advogado de T.I., as autoridades carcerárias tiveram uma "questão" com o ônibus que o artista viajou de Arkansas para Atlanta.

"Estamos aguardando a oportunidade de resolver rapidamente qualquer que seja a questão da Agência Federal de Prisões com o meio de transporte de T.I. - ônibus - de Arkansas para Atlanta, para que T.I. possa voltar ao semi-aberto a fim de que cumpra os dias remanescentes de sua sentença", afirmou Sadow em um email à Reuters.

O artista foi condenado em outubro de 2010 a 11 meses de prisão por violar os termos de uma condicional depois de ter sido detido sob suspeita de posse de ecstasy. Foi a segunda vez que ele foi preso em três anos.

A carreira de T.I., que já foi laureado pelo Grammy, começou como rapper em 2001, mas depois ele abraçou outras áreas da música e da indústria do cinema, fazendo sucesso como produtor e como ator.

Na quarta-feira, o canal TV a cabo VH1 disse ter acertado com o cantor de Got Your Back, que tem 30 anos, para sua participação em uma série de 10 episódios que acompanhará sua vida fora da prisão e a produção de um álbum novo. A série deve estrear no dia 5 de dezembro.