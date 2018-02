Rapper T.I. é preso por porte de drogas nos EUA

NOVA YORK (Reuters Life!) - O rapper T.I. foi solto da prisão depois de ser preso em Los Angeles por posse de drogas, disse a polícia nesta quinta-feira.

T.I., cujo verdadeiro nome é Clifford Harris Jr., tem 29 anos e foi preso com sua mulher na famosa Sunset Boulevard na noite de quarta-feira, após a polícia ter sentido cheiro de maconha vindo de um carro no qual o rapper, vencedor do Grammy, estava como passageiro, disse o chefe de polícia Luis Castro, do condado de Los Angeles.

Ele foi detido por posse de substância controlada e solto da cadeia depois de pagar uma fiança de 10 mil dólares, disse Castro. O retorno do músico à corte está marcado para esta sexta-feira.

Nascido em Atlanta, o rapper e ator já teve problemas com a lei anteriormente, incluindo várias acusações de posse de drogas e armas. Ele saiu de uma clínica de reabilitação há cinco meses, após ter recebido uma sentença de um ano na prisão por porte ilegal de arma.

(Reportagem de Christine Kearney)