Rapper norte-americano Pras Michel vai à Coreia do Norte para assistir luta livre O rapper norte-americano Pras Michel, que chegou ao topo das paradas nos anos 1990 com sua banda, 'Fugees', e é amigo do presidente, Barack Obama, partirá para a Coreia do Norte na sexta-feira para assistir uma competição de luta livre organizada por um político e ex-lutador profissional japonês.