Rapper Lil Wayne está em estado grave após convulsões, diz site

O TMZ.com, citando fontes não identificadas, disse que Lil Wayne, de 30 anos, cujo nome real é Dwayne Michael Carter Jr., estava na Unidade de Terapia Intensiva depois de sofrer convulsões múltiplas no início desta semana.

Representantes de Wayne não retornaram as ligações para comentar o assunto.

O TMZ afirmou que o rapper foi internado no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, e recebeu alta na quarta-feira, mas foi readmitido algumas horas mais tarde, depois que seu guarda-costas o encontrou inconsciente no chão do quarto.

Lil Wayne, de Nova Orleans, começou a cantar rap com nove anos, quando se tornou o mais jovem artista a ser contratado pela gravadora Cash Money.

O rapper de "Got Money" lançou nove álbuns de estúdio ao longo de uma carreira de duas décadas e se tornou um dos maiores nomes da música rap.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)