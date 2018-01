Rapper Lil Wayne é preso por posse de arma em NY

Lil Wayne, de 27 anos, que ganhou o Grammy neste ano por melhor álbum de rap e cujo nome verdadeiro é Dwayne Carter, aceitou um acordo com promotores e será sentenciado à Suprema Corte do estado de Nova York em fevereiro.

Promotores disseram que uma arma foi encontrada no ônibus da turnê do cantor em julho de 2007. O rapper Ja Rule também foi preso sob acusações similares depois de um show de hip hop em Nova York, no qual ambos participaram.

Ja Rule, cujo nome verdadeiro é Jeffrey Atkins, alegou inocência e ainda não saiu uma data de seu julgamento.

Lil Wayne enfrentaria uma acusação mais grave de posse de arma se o caso fosse a julgamento, e poderia ser condenado a até 15 anos de prisão.

O seu álbum, "Tha Carter III", foi o que mais vendeu no ano passado, e lhe rendeu quatro prêmios no Grammy deste ano.

(Reportagem de Edith Honan)