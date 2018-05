Rapper Ja Rule é condenado a 2 anos de prisão

O rapper e ator de 35 anos, cujo nome verdadeiro é Jeffrey Atkins, não se manifestou durante a condenação na Suprema Corte de Nova York. Ele se apresentaria à prisão ainda na quarta-feira.

A acusação se deveu a um incidente de julho de 2007, quando a polícia parou Atkins após um show em Nova York e encontrou uma arma semi-automática escondida em seu carro, de acordo com as autoridades.

Noventa minutos antes de ouvir a sentença, Atkins enviou uma mensagem final a seus 50 mil seguidores no Twitter: "Estou no pátio, curtindo meu último minuto de liberdade. Amo todos meus fãs. Dor é amor!" Ele deu autógrafos a caminho do tribunal.

Depois da condenação, Atkins, que usava tênis branco e agasalho cinza, abraçou seu advogado e acenou para sua mulher.

Seu advogado, Stacey Richman, disse que, com bom comportamento, é provável que ele cumpra entre 18 e 20 meses de prisão.

O também rapper Lil Wayne foi preso separadamente após o mesmo concerto no Beacon Theater, em Nova York, depois de ser encontrado pela polícia fumando maconha perto de um ônibus de turnê.