Rapper Ice T fará três apresentações no Brasil em agosto

O polêmico rapper americano Ice T, um dos precursores do chamado gangsta rap, vai se apresentar em agosto no Brasil. Ele fará shows no dia 9, em São Paulo; no dia 10, no Rio; e no dia 11, em Curitiba. Ice T vem ao Brasil para promover seu último álbum, Gangsta Rap, de 2006. O auge da carreira do rapper, hoje com 49 anos, ocorreu em 1989, quando lançou o disco The Iceberg/Freedom of Speech... Just Watch What You Say. Na época, ele se tornou uma estrela do hip-hop por suas músicas agressivas. Ice T também desenvolve carreira de ator e, atualmente, pode ser visto no seriado Law&Order, onde interpreta o detetive Finn Tutuola.