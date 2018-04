Rapper Ice-T cancela shows no País e culpa caos aéreo

Rapper e estrela do seriado americano Law & Order, Ice-T cancelou oficialmente sua turnê pelo Brasil no mês de agosto. A organização dos shows informou que a causa foi o caos aéreo no País. Veja também: Ouça 'Watch the Ice Break' Do gangster ao gangsta "Com compromissos agendados e inadiáveis em Los Angeles, sua equipe decidiu que seria muito arriscado vir ao Brasil, neste momento em que as companhias e órgãos responsáveis pelo tráfego aéreo não garantem as data e horários de vôos previamente marcados", diz a nota. O rapper passaria por São Paulo (dia 9, no Via Funchal), Rio (dia 10) e, depois, seguiria para Porto Alegre (dia 11, no Pepsi Stage) e Curitiba (dia 12, no Master Hall).