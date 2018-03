Rapper Busta Rhymes passará 3 anos em liberdade condicional Um juiz de Nova York sentenciou nesta terça-feira o rapper Busta Rhymes --indicado para o Grammy-- a cumprir três anos de liberdade condicional por ter atacado duas pessoas em 2006. O cantor, cujo nome verdadeiro é Trevor Smith, desistiu em janeiro de alegar inocência, o que evitou um julgamento que poderia resultar em sua condenação a um ano de prisão --pena pedida pela promotoria. O juiz Larry Stephen deu a sentença depois que Rhymes admitiu a culpa pelo ataque, por duas infrações de trânsito e posse de armas. Ele começou a cumprir a pena na terça-feira. "Não tenho problemas em ser um cara legal porque isso é o que eu sou", disse Rhymes, de 35 anos, do lado de fora da sala do tribunal. Ele se declarou culpado pelo espancamento de um fã que teria batido em seu carro em agosto de 2006 e por ter atacado seu motorista, Larry Hackett, em dezembro desse ano. Rhymes foi multado em 1.250 dólares por dirigir com a carta de habilitação suspensa e também quando estava embriagado, em 2007. Ele vai cumprir dez dias de serviço comunitário e participar de um programa contra a direção de veículos sob efeito de bebidas alcóolicas. (Reportagem de Edith Honan)