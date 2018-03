RAPNicki Minaj e a fama a qualquer preço

MONSTER

Artista: Kanye West Álbum: My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Universal.

Preço médio: US$ 10 (iTunes).

NICKI MINAJ

PINK FRIDAY: ROMAN RELOADED Universal

Preço médio: US$ 15

REGULAR

A transformação de Nicki Minaj, a voz feminina mais talentosa a surgir no hip hop recente, em diva pop se consuma em seu novo disco, Pink Friday: Roman Reloaded, em que a rapper abdica da notável e prolífica criatividade mostrada nos versos de suas mixtapes iniciais para completar sua transformação em um espetáculo frenético, colorido e altamente rentável. O trabalho busca emplacar hits com a participação de rappers de alto calibre como Rick Ross, Drake e Lil Wayne. "Eu sou viciada em fama, eu sou viciada em cérebros", canta Minaj em certa altura do disco. A busca da fama a qualquer custo não é nada que a rapper esconda. Há tempos faz parte de sua persona, uma mistura de mangá com mulher neurótica e, em certos momentos, possuída pelo demo. Mas Nicki deixa saudade de seus tempos de rapper pura, e o ar plastificado, deliberadamente escolhido pela rapper em Pink Friday: Roman Reloaded tem seus momentos, mas no fim constrói um disco mediano de R&B e pop excessivamente vazio. Dá indigestão como ovos de chocolate em demasia. / ROBERTO NASCIMENTO