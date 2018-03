Rancho Neverland volta ao mercado com preço reduzido e sem menção a Michael Jackson

O Rancho Neverland de Michael Jackson, situado no Estado norte-americano da Califórnia, está de volta ao mercado com um preço bastante reduzido de 67 milhões de dólares e nenhuma menção ao falecido astro pop.

A propriedade de 1.110 hectares, que já contou com um zoológico e brinquedos de parques temáticos e onde Michael foi acusado de molestar um menino, é louvada por ser própria para a vinicultura, a criação de cavalos e "um estilo de vida de relaxamento e entretenimento em grande escala".

O terreno, que foi rebatizado de Sycamore Valley Ranch vários anos atrás, havia sido posto à venda pela última vez em maio de 2015 por 100 milhões de dólares, mas não encontrou comprador.

Michael Jackson, que morreu de uma overdose do anestésico propofol em 2009 aos 50 anos de idade, comprou a propriedade em Los Olivos, cerca de 193 quilômetros ao norte de Los Angeles, em 1987 por 19,5 milhões de dólares. Depois de passar por problemas financeiros, em 2008 ele cedeu o título do rancho à firma de investimento Colony Capital LLC, que assumiu seu empréstimo de 23 milhões de dólares sobre o local.

Neverland, ou Terra do Nunca, um nome tirado da história "Peter Pan", tornou-se o refúgio favorito do artista e foi onde ele recebeu vários meninos, um dos quais acusou o cantor de "Thriller" de molestá-lo, o que rendeu um julgamento em 2005 no qual Michael foi inocentado.