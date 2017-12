Rancho de Michael Jackson pode ir a leilão

O rancho Neverland, do cantor americano Michael Jackson, pode ser leiloado no dia 19 de março, caso o "rei do pop" não pague um dívida de US$ 25 milhões. Os pagamentos da dívida de Michael Jackson estão atrasados três meses e, segundo algumas reportagens, ele poderia perder não só o terreno como tudo o que existe lá hoje: mansão, móveis, carrosséis e rodas gigantes. O Neverland foi construído no fim da década de 80 como um parque de diversões para crianças pobres, mas o local foi fechado pela Justiça em 2006, já que Jackson não vinha pagando os salários de seus funcionários nem o seguro do local. O próprio cantor não mora lá desde que foi inocentado das acusações de abuso de crianças, em 2005. Na época, ele trocou os Estados Unidos por países como a Irlanda, os Emirados Árabes Unidos e o Barein, entre outros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.