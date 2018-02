Ramon Mello lança 'Poemas Tirados de Notícias de Jornal' Ramon Mello lança nesta quarta-feira, às 19 h, seu novo livro, "Poemas Tirados de Notícias de Jornal" (Móbile Editorial), na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915). Em seu segundo livro de poesia, o autor usa como fonte notícias publicadas em jornais entre 1984 (ano em que nasceu) e 2010. Ele descontextualiza a notícia e a recria com linguagem e sensibilidade poéticas. O título é inspirado no "Poema Tirado de Uma Notícia de Jornal", de Manuel Bandeira (de "Libertinagem", 1930). Em julho, Ramon vai a Londres como único escritor convidado do Rio Artists Occupation London, evento que prevê instalações e intervenções de artistas brasileiros na capital britânica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.