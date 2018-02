Ramon Mello lança novo livro Ramon Mello lança hoje às 19 h, seu novo livro, Poemas Tirados de Notícias de Jornal (Móbile Editorial), na Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915). Em seu segundo livro de poesia, o autor usa como fonte notícias publicadas em jornais entre 1984 (ano em que nasceu) e 2010. Ele descontextualiza a notícia e a recria com linguagem e sensibilidade poéticas. O título é inspirado no Poema Tirado de Uma Notícia de Jornal, de Manuel Bandeira (de Libertinagem, 1930). Em julho, Ramon vai a Londres como único escritor convidado do Rio Artists Occupation London, evento que prevê instalações e intervenções de artistas brasileiros na capital britânica.