Rainha Elizabeth torna-se a monarca britânica mais velha A rainha Elizabeth torna-se nesta quinta-feira a mais velha monarca da Grâ-Bretanha, superando o recorde marcado por sua tataravó, a rainha Vitória, e os observadores reais prevêem que ela continuará no trono ainda por algum tempo. Vitória nasceu em 24 de maio de 1819 e viveu 81 anos, sete meses e 29 dias, morrendo em 1901. Elizabeth, a 40a monarca desde que Guilherme, o Conquistador, assumiu o trono inglês em 1066 d.C., nasceu em 21 de abril de 1926 e se tornará hoje, por volta das 14h (hora de Brasília), a monarca mais velha que o país já teve. Não foram programados eventos especiais para comemorar a data, mas comentaristas disseram que ela representa um marco impressionante. "Mesmo levando-se em conta os avanços na medicina desde os tempos de Vitória, é notável", disse Peter Hennessy, professor de história contemporânea na Universidade de Londres. "Não consigo pensar em nenhum outro chefe de uma instituição que não tenha cometido erros num período tão longo de tempo." A rainha de 81 anos recuperou sua popularidade após uma década difícil para a monarquia, desde a morte da princesa Diana, ex-esposa do príncipe herdeiro Charles, em 1997. Muitos britânicos criticaram a família real, achando que ela não participara das manifestações públicas de pesar pela morte da princesa. Esse ambiente foi capturado no filme "A Rainha", premiado com o Oscar este ano, em que Elizabeth é retratada como uma figura de muita dignidade, mas incompreendida. Hoje poucos setores pedem a abolição da monarquia. Mas o grupo Republic, que faz lobby pela adoção de um sistema com chefe de Estado eleito, disse que é hora de Elizabeth renunciar a seu cargo. Mas a rainha, cuja mãe morreu aos 101 anos, não demonstra nenhum desejo de abdicar de seu papel. Em novembro de 2008 Elizabeth se tornará a primeira monarca britânica a comemorar bodas de diamante. Mas ela ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser quebrar o recorde de Vitória de ser a monarca britânica que passou mais tempo no trono. Vitória reinou por quase 64 anos. Elizabeth só quebrará esse recorde em setembro de 2015. Enquanto ela permanecer no trono, o status da monarquia parece seguro. Mas pesquisas de opinião sugerem que a ascensão de Charles ao trono poderia levantar dúvidas quanto ao futuro da instituição. Charles Graham, porta-voz do grupo Republic, disse: "Seria inaceitável Charles assumir como chefe de Estado sem que fosse feito um referendo sobre o futuro dessa instituição antiquada" [a monarquia].