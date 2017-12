Rainha Elizabeth está entre as mais bem vestidas do mundo A rainha Elizabeth, que tem 81 anos, juntou-se na segunda-feira às modelos Kate Moss e Naomi Campbell na lista da revista Vogue das mulheres mais bem vestidas do mundo. A revista, considerada a Bíblia da moda e adorada por fashionistas, decretou que a idade não constitui barreira. Fica claro que sapatos confortáveis, próprios para caminhadas, casacos de chuva e lenços amarrados debaixo do queixo não são uma tendência passageira. "É um grande elogio. Ela (Elizabeth) adota uma abordagem muito prática à moda e tem um ótimo senso de ocasião", disse à Reuters uma porta-voz do palácio de Buckingham. "Este mês ela se torna a primeira monarca britânica a comemorar bodas de diamante, e em dezembro ela se tornará a monarca britânica mais velha a ocupar o trono." Até mesmo a modelo do momento Agyness Deyn comentou a respeito da rainha octogenária: "Ela é cool." Kate Moss teria dito a Elizabeth certa vez, durante recepção no palácio de Buckingham: "Adoro as coisas que a senhora veste. A senhora tem um grande estilo." A Vogue não economizou elogios à rainha, dizendo que ela é "tão glamourosa em seus sapatos de caminhada e seu lenço de cabeça, em Balmoral (a propriedade rural da realeza), quanto é quando usa as jóias da coroa". De acordo com a revista, o glamour diz respeito a "como se usa uma coisa, e não ao quê se usa", e "não pode ser comprado nem falsificado". O veterano estilista Hardy Amies, que passou meio século vestindo a rainha, disse à Reuters uma vez: "A rainha é muito exigente. Ela sabe exatamente o que quer. Ela quer que suas roupas sejam confortáveis. Roupas chiques costumam ser cruéis." Quando a atriz Helen Mirren retratou a rainha britânica no filme premiado com o Oscar "A Rainha", as vendas das capas de chuva Babour tiveram grande alta nos EUA. Mirren juntou-se à rainha na "lista definitiva" feita pela Vogue de mulheres glamourosas. "Ela é tão radiante quanto uma lâmpada", disse a revista em sua edição de dezembro, dedicada ao glamour. A geração mais velha está bem representada na lista: Vanessa Redgrave (70 anos) e Charlotte Rampling (62) estão lado a lado com as supermodelos do momento.