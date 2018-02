Rainha da Inglaterra condecora Ian McKellen e Kylie Minogue

O ator shakespeariano Sir Ian McKellen, 68, que se popularizou como o personagem Gandalf da trilogia O Senhor dos Anéis e a diva pop e atriz australiana Kylie Minogue, 39, foram escolhidos entre várias personalidades da cultura, esporte e negócios, para receber uma condecoração da rainha Elizabeth II, neste sábado, por conta do ano novo. Kylie Ann Minogue disse ter ficado "profundamente emocionada" por ser condecorada com a Ordem do Império Britânico por sua contribuição para a música. Em entrevista à agência noticiosa AFP, Kylie disse estar profundamente emocionada por ser reconhecida pela Grã-Bretanha, seu país de adoção, dessa maneira". A cantora teve de cancelar sua turnê Showgirl em 2005 por causa de um câncer no seio e retomou suas atividades no ano seguinte, após superar a doença. Conhecida por sucessos como I Should Be So Lucky e Can't Get You Out Of My Head, a cantora já vendeu 40 milhões de discos em todo o mundo. Entre os condecorados estavam também Ian Anderson, líder do grupo de rock Jethro Tull, o apresentador de televisão Michael Parkinson, o comentarista esportivo Desmond Lynam, os atores Leslie Phillips e Julie Walters. No esporte, os homenageados foram Brian Ashton pela performance do time de Rugby inglês no campeonato mundial, o campeão de snooker John Higgins, entre outros. Na área da ciência, a condecoração foi para Ian Wilmut, um dos membros do grupo que clonou a ovelha Dolly em 1997. Outras 972 pessoas foram homenageadas na lista de Ano Novo, por seu trabalho voluntário e sua contribuição nas áreas de saúde, educação e serviços locais. Trata-se da primeira lista recomendada pelo primeiro ministro Gordon Brown, que substituiu Tony Blair em junho.