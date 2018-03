Raí será mestre de cerimônias do jantar da BR116 O ex-jogador de futebol Raí será o mestre de cerimônias durante o lançamento da Companhia Teatral BR116, dos atores Bete Coelho e Ricardo Bittencourt, e da advogada especializada em leis de incentivo à cultura, Cris Olivieri. Isto porque o craque do gramado é também conselheiro da BR116, que conta com o apoio da Agência Tudo, do Grupo ABC. As informações são da assessoria de imprensa da companhia de teatro.