Raí e Denise Fraga animam festa de Simoninha em SP

Além das presenças estreladas de Raí e Fraga, a festa terá a residência do DJ e pesquisador Tutu Moraes. "Teremos sempre um DJ de verdade, além dos convidados", aponta, com bom humor. "O Raí e a Denise são meus amigos há tempos e, como estarei comemorando o meu aniversário, decidiram aparecer." Já na quinta-feira, quem quiser ouvir seu último trabalho, o disco ''Melhor'', pode dar um pulo na choperia do Sesc Pompeia. "Vai ser véspera de feriado, com um clima de festa e descontração."

Enquanto toca festa e show, Simoninha ainda cuida de diversos projetos, que terão vazão ainda neste ano. O primeiro é a pré-produção de seu novo DVD ao vivo, que sai pelo seu selo S de Samba. O selo/produtora também está dando polimento ao primeiro álbum infantil de Jair de Oliveira. Pai fresco, Jairzinho chamou amigos de paternidade para versarem sobre o tema. Seu Jorge, Max de Castro e o próprio Simoninha - pai de gêmeos de 2 anos e meio de idade - estão confirmados para a empreitada. "Até a Luciana Mello se empolgou com o projeto e resolveu engravidar", comenta.

Para comemorar o show histórico de seu pai, Wilson Simonal, no Maracanãzinho, em 1969, dois livros e o já elogiado documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei (com estreia no dia 15 de maio) estarão à disposição. A biografia de Simonal vem sendo escrita pelo jornalista Ricardo Alexandre e um outro tratado sobre a dependência brasileira de sempre escolher um bode expiatório tem sido tocado por Gustavo Ferreira. "Os dois trabalhos vão ficar maravilhosos", afirma Simoninha. As informações são do Jornal da Tarde.

O Bloco. Studio SP. Rua Augusta, 591, Centro. Tel. (011) 3129 -7040. Hoje, às 23h. Entrada: R$ 25. 18 anos. Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93. Tel. (011) 3871-7700. Quinta, às 21h. Ingressos: de R$ 4 a 16. 18 anos.