Rafinha inicia hoje pilotos para o canal FX

Diretor do Saia Justa, no GNT, e da TV Jovem Pan Online, Travesso só apresentou à Gazeta, a pedido da superintendente Marinês Rodrigues, projeto para uma grade matinal. Isso foi no ano passado. Nunca recebeu resposta nem foi novamente convidado para qualquer cargo ou função.

Sem mais cogitar a gravação de infantis no Hopi Hari (desde a morte da estudante Gabriela Nichimura), o SBT escolheu o Credicard Hall para gravar, nesta quinta-feira, o show comemorativo de um ano da dupla Patati e Patatá na emissora. No ar, dia 1 º.

Dois meses foi o que a repórter Thaís Itaqui consumiu acompanhando a espera de pacientes no Incor, em São Paulo, por um transplante de coração: é para o Profissão Repórter, amanhã, na Globo.

O canal GNT avisa que terá seu sinal aberto de 26 de abril a 13 de maio em todos os pacotes da Net, Oi TV e Sky.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os brindes do GNT nessa temporada de sinal aberto estão as estreias das novas temporadas do Diário do Olivier (3 de maio), do Viva Voz, do Chegadas e Partidas (4), e do programa Chuva de Arroz (7), reality com foco em cerimônias de casamento.

A Ancine prometeu que, no primeiro ano da nova lei da TV paga, os canais só teriam de cumprir uma hora semanal de produção nacional na faixa nobre. Mas o primeiro ano, embora o regulamento não esteja pronto, já vem sendo contabilizado.

Assim, quando a cobrança por cotas nacionais realmente começar a valer na TV paga, estaremos perto de iniciar já o segundo ano da lei, sancionada em 12/09/2011, e já serão exigidas duas horas semanais de produção nacional na faixa nobre.

Leonardo Franco/Velasco (E), ex-sócio de um banco, perde tudo após uma transação malsucedida, e entra para o comércio das areias do Rio, pilotado por Roberto Bonfim/Xerife (D). Isto é Preamar, série da Pindorama Filmes para a HBO. Estreia dia 6.

"Outro dia eu vi a Glória Maria e o Cid Moreira e pensei: somando os dois dá o que, 150 anos. É muita vida." Rosana Herman, roteirista e blogueira, no Twitter

Produtora responsável pela realização do programa de Rafinha Bastos no canal FX, a Mixer reservou espaço diário de expediente na agenda do humorista para esta semana. As gravações do piloto para se chegar ao formato final da atração começam hoje e vão até sábado. O script inclui participações especiais e a exibição da primeira edição está prevista já para maio. A Vida de Rafinha Bastos será parcialmente financiado com verba de lei de incentivo criada pela Ancine para fomentar coproduções entre empresas brasileiras (Mixer) e canais estrangeiros (Grupo Fox). Ainda em maio, com data agendada para o dia 13, Bastos pretende estrear sua versão de Saturday Night Live na RedeTV!

Biscoito fino