Pergunta: Se eu te acho feio, eu não posso dizer que eu te acho feio? Eu não estou te acusando de ter roubado, de ser mau caráter, eu simplesmente acho que você é feio. Claro que você vai se sentir mal. Ninguém quer ser chamado de feio, mas daí a você processar alguém que te acha feio é um salto muito grande. Agora eu não posso achar mais as coisas? Ok, se eu tenho o direito de falar o que eu quero, você também tem o direito de se ofender e processar, democracia e tal. Mas que tempos são esses em que as pessoas se ofendem tanto e com qualquer coisa a ponto de se darem ao trabalho de processar alguém por conta de uma piada?

Parece a criança que apanhou do irmão e chora pedindo ajuda da mãe. Olha a que se sujeita uma emissora de televisão. A milionária RedeTV! ficou magoada com um cara que fez uma piada engraçada, pertinente e auto depreciativa. Eu sei que não é bom levar desaforo pra casa, mas às vezes é importante ouvir uns desaforos pra te dar uma sacolejada. Às vezes você precisa ouvir que está gordo para começar a emagrecer. Do que adianta o gordo processar quem o acusou de estar acima do peso e continuar comendo churros de café da manhã? O réu continuará achando o gordo, gordo e o gordo continuará a ser gordo.