Rafinha Bastos pede demissão da Band

Por meio de um comunicado, a emissora informou "que está analisando o assunto internamente". À reportagem, diretores da casa admitiram que Bastos estava "sem controle". Com isso, ele deixa também a apresentação de A Liga, exibido às terças-feiras, programa que também figurava entre as atrações mais vistas da casa, oscilando entre 5 e 6 pontos de média no Ibope.

No dia 19 de setembro, o humorista fez uma comentário que gerou imensa polêmica. Em reposta a Marcelo Tas, que disse "Que bonitinha está a Wanessa Camargo grávida", Bastos disse: "Eu comeria ela e o bebê". A primeira reação pública foi do colega de bancada Marco Luque, amigo de Marcos Buaiz, marido da cantora, e do jogador Ronaldo. Além do teor do comentário, entre as questões ligadas ao caso estavam milhões de reais em publicidade que poderiam ser perdidos.

Enquanto o assunto era debatido nas redes sociais e na imprensa, a Band optou por afastar Bastos, por tempo indeterminado, do programa. No dia 3 de outubro, Mônica Iozzi sentou em seu lugar na bancada. "Eu tô aqui porque o Rafinha Bastos andou tendo uma cãibra da braba na língua", explicou. Anteontem, quem ocupou sua cadeira foi Oscar Filho.

Os problemas envolvendo Rafinha Bastos e a direção da emissora começaram há alguns meses, quando ele deixava, vez ou outra, de seguir o roteiro do CQC para fazer comentários mais ácidos. Em outra ocasião, o humorista chamou a apresentadora e primeira-dama da RedeTV!, Daniela Albuquerque, de cadela; na semana seguinte, pediu desculpas à moça. As conversas com a direção da Band parecem não ter surtido qualquer efeito. Entre os colegas, havia também um desconforto em relação a Bastos. Deixar a situação como estava poderia abrir precedentes para que outros momentos desagradáveis viessem a acontecer.

No último fim de semana, durante apresentação em São Caetano do Sul, ele fez uma piada envolvendo uma operadora de telefonia móvel, relacionando-a a traficantes e garotas de programa, e seu garoto-propaganda, Fábio Assunção. "Eu repudio qualquer manifestação que provoque constrangimento a qualquer pessoa. O que é perecível passa, não resiste ao tempo. E é um desafio de gente grande, de grandes artistas, não preterir a inteligência e o bom gosto quando os risos estão sendo conquistados com tão pouco, com migalhas, por um público com a crítica ainda em formação", declarou o ator em sua página pessoal no Facebook.

Com tanta repercussão em torno deste e de outros episódios envolvendo programas humorísticos, o modo de levar o público ao riso e os limites do humor tornaram-se tema de debate. Na segunda-feira, antes dos desdobramentos envolvendo o humorista da Band, os roteiristas da Globo Mauro Wilson (A Mulher Invisível, Aline, Casseta & Planeta) e Cláudio Paiva (Tapas & Beijos, A Grande Família, TV Pirata e Sai de Baixo) participaram do seminário Humor, Ironia e Paródia, na PUC, em São Paulo. À reportagem, Wilson afirmou que "existe uma má vontade grande em cima do humor hoje". "Tem coisas que podiam ser só um comentário, mas viram um dramalhão. A comédia tem uma coisa destrutiva, alguém está sempre se dando mal, e é por isso que você ri."

Paiva acredita que "o humorista já é um chutador de balde". "Quando você é jovem, tem a arrogância, acha que pode jogar merda no ventilador e não vai acontecer nada. Mas aí o cara toma um pau... Ele vai dar uma amadurecida, vai aprender que fez da forma errada." Para ele, não deve existir limites para a criação do humor, mas é preciso que o humorista tenha consciência do impacto de seus atos.