Rafinha Bastos finalmente vai para a cadeia

Rir das próprias mazelas é o mote do programa, como indicou o bom piloto da série, já exibido pelo canal do grupo Fox - disponível no YouTube, a edição acaba de bater a marca de meio milhão de acessos, com aprovação de 98,7%, recorde entre os 106 vídeos de Rafinha no portal de vídeos. A produção agora é da Zeppelin, com direção de Fernanda Rotta e direção-geral de Rafinha. Entre a equipe a serviço da série, merece holofote a participação, em várias etapas do processo, de Sebastián Borensztein, diretor argentino do premiado filme Conto Chinês, com Ricardo Darín.