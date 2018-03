Rafinha Bastos comenta suposta separação de Zezé di Camargo e Luciano

SÃO PAULO - Rafinha Bastos não perde a chance de polemizar. O humorista comentou no Twitter a suposta separação da dupla Zezé di Camargo e Luciano. "O triste não é a separação da dupla. O triste é a possibilidade de duas carreiras solo", disse Bastos na tarde desta sexta-feira, 28.

Rafinha está afastado da Band depois da polêmica envolvendo a gravidez da filha de Zezé, Wanessa Camargo, no programa CQC. Wanessa Camargo e o marido Marcus Buaiz abriram processo contra Rafinha Bastos por injúria. O filho do casal, que deve nascer em meados de dezembro, é coautor do processo.

Zezé di Camargo e Luciano anunciaram o fim da dupla na noite desta quinta-feira, 27, no início do show no teatro Guaíra, em Curitiba, Paraná.

Depois de chegar atrasado à apresentação, Luciano subiu ao palco e desabafou: "Está impossível para mim, há muito tempo que venho brigando com isso, é uma culpa totalmente minha e da minha saúde", revelou. Minutos depois, o encerramento súbito da carreira de 20 anos, foi desmentido pela assessoria de imprensa.

Internação. Luciano está internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba. A informação foi dada à rádio 'CBN' de Curitiba por um representante comercial de um laboratório, que estava na UTI quando ele teria chegado, por volta das 9 horas.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital na tarde desta sexta-feira, 28, Luciano foi internado por causa de uma alteração no nível de potássio, provocada pelo uso de diuréticos.

Leia na íntegra o boletim:

O Luciano foi admitido neste Hospital as 09h00 AM de hoje, após desconforto decorrente de hipocalemia aguda. Essa redução do potássio no sangue foi decorrente do uso recente de diurético usado para controle de inchaço nos braços e pernas, que o Luciano já apresentava principalmente nesse período do ano, quando realiza mais shows. Alterações do potássio podem levar à parada cardíaca e assim optamos por manter o Luciano sob observação na UTI, enquanto corrigimos essa alteração. No momento ele está bem, dormindo após o susto.

Drt. Hipólito Carraro Junior

Coordenador Médico da UTI Geral do Hospital Santa Cruz