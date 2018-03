Rafael Sica lança livro 'Ordinário'

Em seus desenhos, o artista questiona a vida urbana e o comportamento do homem contemporâneo de um modo quase tragicômico. Sica teve seu trabalho publicado em revistas como Piauí e +Soma, no caderno Folhateen da Folha de S.Paulo e no fanzine Tarja Preta. Vencedor de dois prêmios hq Mix (Desenhista Revelação e Web Quadrinhos), é considerado um dos mais influentes quadrinistas brasileiros da nova geração.

Sica nasceu em 1979, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Suas tiras já foram publicadas nos principais jornais do país. Atualmente, publica a série ''Ordinário'' em seu blog e faz parte do grupo Bestiário, responsável pela revista Picabu.

Ordinário - Espaço +Soma (Rua Fidalga 98 - Vila Madalena - São Paulo, Tel.: 11 3031 7945). Sexta-feira, 18, às 19h. Entrada: gratuita