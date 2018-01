Rafael Galego e Rafinha estão no segundo paredão do BBB-8

A líder da casa, a produtora de moda Bianca Jahara, acabou indicando, sem querer, os dois nomes para o paredão do Big Brother Brasil 8, decidido na noite deste domingo, 20. Primeiro, ela indicou Rafael Galego, o estudante de João Pessoa, "apesar de hoje ser o dia de seu aniversário". Ainda assim, disse ao apresentador Pedro Bial: "eu estou tranqüilo". Em seguida, começando por Rafael Galego, todos os participantes do jogo entraram no confessionário e votaram em quem deveria participar do paredão ao seu lado. Houve empate entre Rafinha e Gyselle, que tiveram três votos cada um. A regra do programa diz que, em caso de empate, a líder da casa deve dar o voto decisivo. Bianca decide manter seu objetivo de proteger as mulheres e escolhe Rafinha. O colar da imunidade, que estava com Fernando, passou "apesar de não ter merecido muito", para Natália. Ele elegeu a modelo de Passo Fundo, com quem ele vem mantendo um romance, como o anjo da vez. A primeira participante a sair da casa foi a a modelo paulista Jaqueline Khury, na última terça-feira, com 87% dos votos.