Radiohead toca hoje no Rio e domingo em São Paulo

A banda está atualmente em turnê promovendo seu mais recente álbum, ''In Rainbows'' (2007), o sétimo da carreira, que foi lançado de forma inovadora: terminado o contrato com a gravadora EMI, o disco saiu pelo site oficial do Radiohead. Para baixá-lo, os fãs só precisavam pagar a quantia que julgassem justa. Em entrevista ao programa de TV Fantástico, o guitarrista Ed O?Brien disse que os resultados da estratégia foram surpreendentes, e que os brasileiros estão entre os que menos pagaram para ter o álbum.

No México, no Foro Sol, em show no domingo, o grupo tocou todas as dez canções de ''In Rainbows'', além de hits como Lucky, No Surprises, There, There, Fake Plastic Trees, Everything in its Right Place. Entre as surpresas, The Gloaming, do álbum ''Hail to the Thief''. Mas não tocou o maior de todos seus hits, Creep. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Rio - Praça Apoteose (30 mil pessoas). R. Marquês de Sapucaí s/n.º. Informações: (21) 2545-9411. R$ 200 (bilheterias - 9 h às 19 h). 16 anos. Hoje, 18 h - abertura dos portões 16 h.

São Paulo - Chácara do Jockey (30 mil pessoas). Av. Francisco Morato, 5.100 - acesso pela Av. Pirajuçara, s/n.º. Informações: (21) 2545-9411. R$ 200 - nas bilheterias do Estádio do Pacaembu - (Rua Prof. Passalaqua, s/n.º - 9 h às 18 h). Domingo, 17h30 - abertura dos portões 14 h.