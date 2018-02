Radiohead prepara webcast de Ano Novo A banda inglesa Radiohead tocará as músicas de seu novo álbum, "In Rainbows", durante um show pré-gravado de uma hora a ser transmitido pela TV e pela Internet no Ano Novo. O evento vai ao ar pela Current TV e pela Current.com a partir das 3h do dia 1o (hora de Brasília). O show será repetido três vezes ao longo do dia. O Radiohead já fez um webcast desses no começo de novembro, quando a banda tocou material novo e também covers como "The Headmaster Ritual", do Smiths, "Unravel", de Bjork, e "Ceremony", do New Order. O CD "In Rainbows" chega às lojas na semana que vem, mas já está disponível na Internet há meses, num sistema pelo qual o usuário decide quanto pagar pelo download.