Radiohead leva 35 mil fãs ao delírio em festival em SP

Foi a primeira vez que o Radiohead tocou em São Paulo, 20 anos após o surgimento da banda na Inglaterra. O palco foi tingido de verde e trouxe um jogo de luzes impressionante. Antes de Airbag, a segunda canção da apresentação, Yorke deu o seu primeiro ?boa noite? ao público paulistano.

Na hipnótica There There, o palco ganhou cores vermelhas e quem ainda não havia sido tocado pela emoção do quinteto não teve como resistir. A sexta canção da apresentação, Karma Police, foi a primeira música que a banda inglesa tocou do álbum OK Computer.

Com três bis, fechando uma jornada de 2h21 de show, o grupo se despediu do Brasil com o maior sucesso de sua carreira, Creep (do primeiro disco, Pablo Honey, de 1983), à 0h21 dessa segunda-feira. Entremeando canções novas, como House of Cards, com sucessos como Fake Plastic Trees, o show permitiu ao Radiohead fechar a temporada como uma das novas superbandas do cenário musical - do mesmo clube fechado de U2, Rolling Stones e Oasis.

Los Hermanos - O grupo Los Hermanos também foi pontual. A primeira canção, Todo Carnaval Tem Seu Fim, mostrou porque o grupo se tornou de fato um dos maiores fenômenos do pop rock brasileiro dos últimos anos: a cada música que se seguia, o público cantava a plenos pulmões os refrões. Com todos de camisa xadrez, os Hermanos reuniam-se pela primeira vez desde o rompimento da banda, há um ano, e não há sinais de que seja um reatamento definitivo, apesar dos apelos feitos pela plateia. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde.