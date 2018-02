Radiohead grava novo álbum Em entrevista à rádio BBC6, o guitarrista Jack White contou que o Radiohead tem gravado em seu estúdio, o Third Man Records. O ex-White Stripes, no entanto, garantiu que não está participando das gravações do novo álbum. "Não sei nada quanto a isso, somente que não produzi ou toquei. Mas eles vieram e gravaram na Third Man." Em junho, Thom Yorke, vocalista do Radiohead, despertou a curiosidade dos fãs sobre uma parceria entre White e Radiohead ao dizer durante show nos EUA que ele e White tinham "planos animadores". A banda começa nova turnê, a primeira em três anos, em Manchester, no Reino Unido, em 6 de outubro.