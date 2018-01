Radiohead e Black Keys no Coachella O festival Coachella anunciou Black Keys, Radiohead e Soop Dogg com Dr. Dre para os headlines de sua programação, que será realizada em abril deste ano, como sempre, próximo à cidade de Indio, Califórnia. Pela primeira vez, as bandas se apresentarão durante dois turnos de três dias. Tocam do dia 13 ao 15, e repetem a dose na semana seguinte, nos dias 20, 21 e 22 - uma expansão do famoso festival que tem sido criticado pela banalização da música independente nos últimos anos. Além de Black Keys e Radiohead, que lançaram bons discos em 2011, a programação também terá Bon Iver, The Weeknd e Florence and the Machine. / EFE