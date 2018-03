Radiohead disputa Prêmio Mercury de melhor disco O disco ?In Rainbows?, do Radiohead, vai enfrentar outros 11 álbuns, incluindo ?Raising Sand?, de Alison Krauss e do ex-líder do Led Zeppelin, Robert Plant, no Prêmio Mercury, um dos mais prestigiados da música britânica. Também são indicados ao prêmio de melhor disco ?The Age of the Understatement?, do The Last Shadow Puppets. Os 12 álbuns concorrentes foram escolhidos por um painel independente entre 240 discos das paradas do Reino Unido. As informações são do Jornal da Tarde.