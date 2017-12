Radiohead deve trazer nova turnê ao Brasil em 2008

Todo ano os novos boatos de que o Radiohead viria ao Brasil batem na trave. Desta vez, porém, o guitarrista Ed O'Brien afirmou à rádio britânica BBC que pretende vir ao Brasil na turnê do novo álbum In Rainbows. O músico declarou que o vocalista Thom Yorke e companhia planejam entrar em turnê a partir de maio do ano que vem. Na lista de países em que os integrantes gostariam de tocar, estão Argentina e Brasil. "São lugares onde nunca estivemos antes", confirmou. O novo álbum do Radiohead pode ser adquirido pela internet. As informações são do Jornal da Tarde.