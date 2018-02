Radiohead cria ''twitter'' na China O Radiohead entrou no censurado cyberspace da China ao criar, recentemente, uma página no Weibo, microblog que pertence ao portal chinês Sina.com - o equivalente ao Twitter no país. A banda inglesa, que tem feito críticas à China pela causa de direitos humanos, postou apenas uma mensagem na sexta-feira na qual escreveu "testando o weibo". O portal checa a autenticidade dos weibos de celebridades e garantiu que o da banda é genuíno. Entre as ações críticas do Radiohead à China, está a realização do show Free Tibet e em dezembro, a entrada da banda na campanha pela liberação de Liu Xiaobo, Nobel da Paz no ano passado. / AP