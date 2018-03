Radiohead convoca fãs para criar novo clipe da banda Depois de permitir aos fãs que decidissem quanto queriam pagar por seu último álbum (In Rainbows, 2007), a banda de rock britânica Radiohead pagará US$ 10 mil para o fã que criar o novo videoclipe do grupo. A competição online começou ontem e terminará em 27 de abril, quando deve ser anunciada a escolha da melhor animação para qualquer faixa do novo álbum. A gravadora TBD Records, a emissora Cartoon Network''s Adult Swim e o portal de animação Aniboom.com estão patrocinando a disputa. Um corpo de jurados e uma votação online decidirão os finalistas junto com a banda. ''In Rainbows'', 7º álbum do Radiohead, foi lançado para download em outubro de 2007, meses antes do lançamento no formato físico em CD e vinil. O download pôde ser feito de graça no site do grupo, numa decisão pioneira para a indústria fonográfica.