Radiohead confirma show no Brasil em março O grupo britânico Radiohead confirmou que fará o primeiro show no Brasil em março, ainda sem datas e locais confirmados. A banda já anunciou datas para o México e o Chile. Na Cidade do México, o grupo fará um concerto no Foro Sol, em 16 de março. No Chile, a data é 27 de março, no estádio de San Carlos de Apoquindo, onde o time do Universidad Católica faz seus jogos. A Argentina, também confirmada, não tem ainda datas e locais. Os ingressos para os shows chileno e mexicano já estão à venda. A banda está em turnê promovendo seu mais recente disco, In Rainbows,que foi lançado primeiro para download gratuito no seu site. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.